AUDIO MN - Esiste un Milan con e senza Bennacer. Turci: "Giocatore estremamente sottovalutato in Italia. Toglierei la clausola"

C'è un Milan con e senza Ismael Bennacer e la gara di Firenze lo ha dimostrato. La squadra di Stefano Pioli, con il suo regista in campo, va ad un altro ritmo, ha fisionomia tecnico-tattica diversa. E se a dircelo è Tommaso Turci, bordocampista e telecronista di Dazn, che ha avuto modo di vederlo da vicino, c'è da credergli. Con lui abbiamo effettuato un viaggio molto specifico dentro il gioco di Bennacer, su come il principe berbero del centrocampo milanista sappia essere l'anello di congiunzione della squadra. Clicca sul player per ascoltare l'approfondimento sul numero 4 del Milan nell'ultima puntata settimanale di MilanNews in Podcast.