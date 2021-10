Bakayoko convocato e a disposizione, il Milan recupera una pedina importante per il centrocampo

Bakayoko è pronto per (ri)cominciare sul serio la sua seconda avventura rossonera. Il centrocampista francese ha già effettuato il suo debutto stagionale contro la Lazio ad inizio settembre, ma il suo ritorno a San Siro, stadio che l'ha acclamato per tutta la stagione 18/19, è durato solo pochi minuti a causa di un infortunio al polpaccio che l'ha costretto al cambio e ad uno stop forzato di quasi un mese. Il recupero è andato bene e i tempi sono stati rispettati, e infatti nella giornata di ieri (qui la nostra anticipazione) Baka è tornato a lavorare completamente in gruppo. Oggi Mister Pioli lo ha inserito nella lista dei convocati per l'importante trasferta di domani sera contro il Porto.

RECUPERO IMPORTANTE - È un recupero importantissimo sia per il breve che per il lungo periodo: l'ex Chelsea, che è arrivato in estate con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, è abituato sia alla Serie A che alla Champions League e offre a Pioli un'alternativa importante per la mediana, sia numerica che per caratteristiche. Il suo recupero è importante sia per domani sera a causa dell'assenza per squalifica di Franck (la condizione non potrà essere quella ottimale, ma in emergenza è già qualcosa) e sia per quando Bennacer e Kessie lasceranno Milanello per partecipare alla Coppa d'Africa con Algeria e Costa d'Avorio. Baka avrà bisogno di un po' di minutaggio per fare arrivare il motore ai giri giusti, ma una volta trovata la forma adatta le sue caratteristiche fisiche e di recupero palla saranno un'arma in più davvero preziosa per il centrocampo del Milan di Stefano Pioli.