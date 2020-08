Bakayoko parla a TMW: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore"

Tiemoué Bakayoko, obiettivo del Milan per la mediana, è stato contattato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com. Il centrocampista francese, già in rossonero nella stagione 2018/19, ha ribadito la sua predilezione per il Milan: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà". La dirigenza meneghina sta provando a limare le distanze economiche per far sì che si concretizzi il ritorno di Bakayoko a Milano. Il giocatore è già disposto a ridursi sostanzialmente l'ingaggio pur di rivestire la maglia rossonera.