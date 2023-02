Bakayoko rispolverato dopo 9 mesi. Ma perché non Vranckx (dopo più di un mese)?!

MilanNews.it

All'83esimo di Monza-Milan tutti coloro che stavano guardando la partita avranno assunto una espressione di sorpresa: al cubo del cambio, infatti, era presente Tiemoué Bakayoko, all'esordio stagionale assoluto 279 giorni dopo (9 mesi totali) l'ultima presenza in campo, arrivata nel finale della penultima giornata di campionato contro l'Atalanta del 15 maggio scorso.



Bakayoko rispolverato

Nella decina di minuti giocati il numero 14 non ha demeritato, ma è chiaro che, a prescindere della sua prestazione, il suo futuro al Milan resta segnato: Bakayoko è fuori ormai da tempo dal progetto tecnico rossonero, si è tentato più volte, senza riuscirci, di cederlo sia nel calciomercato estivo che nella recente sessione invernale, e, a meno che non collezioni 15 presenze da titolare nei prossimi mesi, non verrà riscattato dal Chelsea. Perché, dunque, è stato rispolverato ieri? Pioli ha risposto così nella conferenza post partita: "Bakayoko giocatore esperto ci dà fisicità, avevamo preso gol su palla inattiva ultimamente. Tutti sono utili".



Tutti sono utili?

Ci si può e deve chiedere, a questo punto, se e quanto Bakayoko possa essere più utile di Aster Vranckx in questo momento. Pioli ha ragionissima nel dire che "tutti sono utili", dato che lo sono stati anche Ballo-Touré ad Empoli o lo stesso Vranckx nel match vinto all'ultimo contro la Fiorentina grazie ad un suo cross... Ma il ragazzo col numero 40 non scende in campo dagli ultimi minuti di Lecce (14 gennaio) e, nonostante le frasi di circostanza, la fiducia verso di lui sembra essere ai minimi, dato che, anche in assenza di Bennacer, il belga classe 2002 è rimasto a secco di minuti. La speranza è che presto anche Vranckx possa riavere la sua chance, magari sorprendendo tutti come sta facendo Thiaw.