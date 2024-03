Basta un tempo per chiudere la pratica: Milan ai quarti di Europa League, 1-3 a Praga

Per la prima volta, da quando l'Europa League ha assunto questa denominazione, il Milan accede ai quarti di finale. Per arrivare a un cammino simile bisogna rispolverare la vecchia Coppa UEFA, edizione 2021/22 quando i rossoneri si spinsero fino alle semifinali.

Contro lo Slavia Praga solo brividi per 20', poi il folle rosso rimediato dal capitano dei cechi. In pratica, un deja vu di sette giorni prima a San Siro. Con la differenza che questa volta il Milan colpisce, affonda e infierisce. Chiude la pratica nel primo tempo, poi abbassa i ritmi concedendo nel finale il gol della bandiera: 1-3.

Pioli limita ai minimi termini il turnover: Musah e Adli preferiti a Reijnders e Bennacer, Thiaw che lascia spazio a Gabbia, che torna a giocare insieme a Tomori dal 1' dopo 14 mesi. Davanti i titolarissimi, per chiudere la questione senza rischiare scherzi.

Uno, ce lo combina suo malgrado Maignan: scontro con Vlcek dopo pochissimi minuti, il francese si si fa male, prova a stringere i denti e chiede nuovamente l'intervento dello staff medico. Infine getta la spugna. Torna Sportiello, non metteva piede in campo dallo scorso 27 settembre. I primi accertamenti su Maignan parlano di un trauma contusivo, domani sarà sottoposto agli esami del caso. L'altra nota negativa, l'ammonizione evitabile rimediata da Tomori, col Milan avanti 0-2 e che gli farà saltare l'andata dei quarti di finale.

Qualche minuto prima di uscire una sua parata di piede su Chytil evita che la partita prenda una brutta piega. Al momento del cambio ne prende un'altra: la furia ceca degenera, Holes colpisce Calabria, il VAR richiama all'attenzione l'arbitro che prende atto della gravità dell'intervento ed espelle il giocatore dello Slavia.

A quel punto la partita finisce. Il Milan si concede il lusso di fallire due facili occasioni da gol con Pulisic e Leao, poi quando "Capitan America" la sblocca il Milan diventa travolgente. Terza rete consecutiva per l'ex Chelsea che eguaglia come numero di reti stagionale proprio la sua stagione londinese, edizione 2019/20, con 11 marcature. Seguno a stretto giro di posta una triangolazione Théo-Leao-Théo in mezzo per il tap-in vincente di Loftus-Cheek e il tris al 6' degli 8 minuti di recupero concessi da Leao, con uno splendido destro da fuori che finisce all'incrocio. Per Loftus-Cheek è il quarto gol in quattro partite di Europa League, per Leao è la decima rete stagionale.

Il secondo tempo, se si potesse non si giocherebbe e i tifosi dello Slavia provano ad animare la serata lanciando oggetti in campo. Jurasek nei minuti finali trova la soddisfazione personale andando in rete, peraltro molto bella con un tiro a giro. Da segnalare minutaggio per Kalulu, che dopo gli scampoli di gara contro l'Empoli gioca un tempo intero. Spazio anche a Thiaw. Evitabili gialli rimediati da Gabbia e Leao.

Ora la palla passa alla dea bendata di Nyon. Domani alle 13 il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale. Da questo momento in poi saranno anche ammessi i derby. La strada per Dublino continua.