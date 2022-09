Bennacer in fase ascendente… e lo spiegano i numeri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ismael Bennacer è sicuramente uno dei migliori centrocampisti della Serie A di questa prima fase di stagione. E lo dimostrano, chiaramente, i numeri che il quattro del Milan ha collezionato nelle prime nove gare tra campionato e Champions League, dove l'ex-Empoli ha sempre presenziato (raccogliendo un complessivo di 665' minuti). Senza, poi, dimenticare il gol del pareggio realizzato contro l'Atalanta, attualmente prima in classifica, con quel mancino da posizione defilata che ha baciato il palo prima di entrare in rete. Una marcatura di classe per un giocatore di classe.

PARLANO I NUMERI - L'algerino, come si può apprendere dal sito ufficiale della Lega Serie A, è il secondo giocatore per numero di passaggi chiave effettuati in queste prime sette giornate di campionato. Un dato mostruoso che sottolinea la visione e la tecnica del centrocampista rossonero. Ma non è tutto. Perché Bennacer è anche il quarto giocatore che ha recuperato più palloni (53, ossia 7.5 a partita). Cosa si può dire se non tuttocampista. Per non dimenticare, poi, il 14esimo posto nei migliori dribblatori (10, a quattro distanze dal primo) ed il 12esimo passatore (quarto tra i centrocampisti e con una percentuale di successo dell'88.8%, ndr). Infine, bisogna ricordare il dossier che un osservatore tecnico dell'UEFA ha riportato al termine del match contro la Dinamo Zagabria, quando Ismael è stato nominato MVP: "Chiedeva sempre il pallone, spingendo in avanti la sua squadra e dimostrando una vera aggressività per riconquistare il pallone molto velocemente". Dunque, è chiaro come il centrocampista del Diavolo sia in una fase - finalmente - ascendente, ed ora non gli resta che dare continuità a queste prestazioni per entrare nella cerchia dei migliori (d'altronde mister Pioli, nella conferenza del raduno, ha esplicitamente rivelato che punterà su di lui in questa stagione).