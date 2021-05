Bennacer-Kessie, pronti alla grande serata: il duo titolare di centrocampo per arginare la Juve

Sono tanti i proverbi legati al mondo del calcio: da “squadra che vince non si cambia” a “gol sbagliato uguale a gol subito”, ma anche il detto che recita che “certe partite si vincono a centrocampo”. Questa frase, ricorrente nelle analisi tattiche di diversi match, in particolare, calza a pennello per l’importante partita che il Milan affronterà domenica sera: lo spareggio per la Champions League con la Juventus. La squadra rossonera, attesa dalla difficile prova con i bianconeri, cercherà la vittoria poggiandosi sui suoi giocatori migliori e tra questi figurano i due centrocampisti titolari: la coppia africana formata da Bennacer e Kessiè. Il duo di mediani, che ha tanto stupito nel post lockdown, si è visto poco in questo campionato a causa delle tante defezioni dell’algerino. Ora, in una delle partite più importanti della stagione, dovrà dimostrare ancora una volta la propria unicità e completezza.

CENTROCAMPO FONDAMENTALE - Nonostante entrambe le squadre non stiano passando un grande momento di forma, la partita di domenica, per prestigio e posta in palio, assume il contorno di una sfida a sé, quasi cristallizzata rispetto alle ultime settimane. Tra le tante sfide nella sfida, senza dubbio, quella tra il centrocampo rossonero e quello bianconero sarà uno dei punti focali su cui verterà la partita. Il duo Bennacer e Kessiè, in particolare, si confronterà non solo con McKennie e Bentancur ma anche con la qualità di Arthur. Per fronteggiare questo centrocampo, la coppia africana dovrà mostrare la qualità e quantità che l’ha resa un duo affidabile e ben assortito. I compiti poi saranno ben precisi: Kessie dovrà essere la diga per fermare i palloni diretti verso Ronaldo e le fasce bianconere, Bennacer invece sarà la spinta per le veloci ripartenze del reparto offensivo rossonero.

RITROVARE CERTEZZE- Come detto prima il Milan non sta attraversando un momento semplice ma, mai come questo momento, ha bisogno di ritrovare certezze per un finale di stagione fondamentale. Tra i punti fermi e convincenti dell’inizio di stagione vi era il duo Bennacer-Kessie che, insieme a Kjaer e Ibrahimovic, dovrà essere una delle locomotive della carovana rossonera in queste ultime fermate per la Champions League. In crescita con il Benevento, per la coppia africana la Juventus sarà una prova del 9 anticipata da non sbagliare. Un test importante per un obiettivo fondamentale e per dimostrare il loro valore.