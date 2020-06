Bennacer: "Onorato dall'interesse dei grandi club, ma al Milan sto benissimo"

Ismael Bennacer è finito al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane: il regista del Milan sarebbe infatti finito nel mirino di diversi top club europei come Manchester City, Real Madrid e soprattutto PSG. Proprio il club parigino sembra essere la società più interessata, tanto da aver già presentato nei giorni scorsi un'offerta da 40 milioni di euro.

RESTARE AL MILAN - Per la prima volta, Bennacer ha commentato tutte queste voci ai microfoni del giornale algerino Le Buteur: "Non sono a conoscenza di nulla. Io mi limito a dare tutto in campo. Io lavoro e sono al servizio del Milan. Sono concentrato sul mio club dove mi trovo benissimo. L'interesse dei grandi club, comunque, mi onora". Parole molto chiare che testimoniano benissimo che la volontà del centrocampista è di restare al Milan.