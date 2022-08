Bis-scudetto e seconda stella: Pioli vuole entrare ancora di più nella storia del Milan

MilanNews.it

L'impresa dello scorso anno lo ha già fatto entrare nella storia del Milan, ma Stefano Pioli, che in due anni e mezzo ha portato il Diavolo dalla disfatta di Bergamo al tricolore, non si accontenta, anzi vuole raddoppiare: oltre che arrivare il più avanti possibile in Champions League, il grande obiettivo stagionale del tecnico rossonero è infatti quello di ripetersi in campionato, regalando così anche la seconda stella al club di via Aldo Rossi.

SOLO CAPELLO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ripetersi non è mai facile nel calcio: basti pensare che al Milan solo Fabio Capello ha saputo vincere da allenatore due scudetti consecutivi (lui addirittura ne ha vinti tre di fila). Pioli vuole riuscirci anche lui e superare in questo alcuni grandi tecnici come Liedholm, Rocco, Sacchi, Ancelotti e Allegri che alla guida del Diavolo non sono riusciti a compiere questa impresa.

SECONDA STELLA - Con un tricolore, poi, il Milan conquisterebbe il 20° scudetto e dunque la seconda stella. Si tratta di un traguardo che i rossoneri vorrebbero raggiungere prima dell'Inter, anche lei ferma a 19 tricolori. Se così fosse, Pioli entrerebbe di diritto nella storia dei grandi allenatori del club di via Aldo Rossi. Ma ripetersi non è mai facile, anzi è molto più difficile che vincere.