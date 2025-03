Bondo con Fofana: il doppio mediano è possibile? Esulterebbe anche Reijnders

L'esordio di Warren Bondo con la maglia del Milan è stato sicuramente positivo: niente di trascendentale ma una prestazione ordinata e consapevole, la prima dopo un periodo di lontananza dai campi che alla fine è durato quasi un mese. La disponibilità ritrovata dell'ex centrocampista del Monza, arrivato a titolo definitivo per 10 milioni nel mercato invernaele, apre una serie di nuovi scenari tattici per mister Sergio Conceicao e il suo staff in questo finale di stagione.

Doppio mediano

Bondo è arrivato al Milan con l'etichetta di vice-Fofana ma la verità è che a oggi, considerando un reparto con soluzioni molto definite dal punto di vista tattico, potrebbe anche giocarci insieme. A Lecce questo non è successo: Warren è partito dall'inizio ed è stato sostituito dopo poco più di un'ora da Felix, Youssouf è entrato circa dieci minuti dopo. Eppure in questi ultimi mesi di stagione potremo vederli insieme. Per conferire un maggiore equilibrio alla squadra, che ancora difetta del giusto bilanciamento difensivo soprattutto in occasione di rapide ripartenze avversarie, mettere contemporaneamente i due calciatori francesi in mezzo al campo potrebbe dare il giusto peso a tutto il reparto arretrato rossonero: una diga difficile da superare, anche in situazioni critiche. La possibilità di vedere insieme i due giocatori l'ha confermata anche Malu Mpasinkatu, zio di Bondo e Ds sportivo, che è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI): "Sono valutazioni che farà Conceiçao. Detto questo io lo vedo bene in un centrocampo a due come diga, con Fofana o Musah".

Esulta Reijnders

Nella seconda metà della sua dichiarazione qui riportata, Mpasinkatu aggiunge: "Così permette agli avanti non dico di pensare solo alla fase offensiva ma sicuramente di avere meno responsabilità difensive". Ed effettivamente questo potrebbe essere il secondo assist che questa soluzione tattica potrebbe offrire a Conceicao: sgravare un poco dai compiti difensivi non solo attaccanti come Leao o Pulisic, ma anche un gicoatore come Tijjani Reijnders, troppo spesso costretto ad arretrare accanto a Fofana in questa stagione. L'olandese, pur rimanendo sul pezzo, è decisamente meno efficiente in una posizione arretrata rispetto a quando gioca più avanzato sulla trequarti dove solitamente ha la capacità di inventare: occasioni, gol, ultimi passaggi, inserimenti... Non resta da capire cosa intenderà fare Conceicao, già a partire dal Como.