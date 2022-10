Brahim a Mediaset: "La squadra è troppo forte, voglio dare tutto. Martedì abbiamo un'altra grande partita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Mediaset dopo il successo contro la Juventus, Brahim Diaz ha parlato così del ritorno al gol: "Sono molto contento per il gol. E' bello perché ho consegnato i tre punti; anche Tomori ha fatto gol, quindi penso che questo l'importante. Noi siamo una squadra, siamo uniti; l'importante qua sono tre punti. A Londra non abbiamo giocato da Milan, oggi abbiamo giocato da Milan e abbiamo vinto".

Sulla squadra: "Ho sempre dato tutto per per la squadra e sempre voglio dare tutto per la squadra, ogni giorno che lavoro. Come ho detto, l'importante è la squadra e personalmente certo che sono felice per il gol, non posso dire di no, ma io lavoro ogni giorno e la squadra lo sa, quindi noi vogliamo sempre dare il 100%".

Sull'esultanza dopo il gol: "Non era preparato (ride, ndr). Leao è sempre sorridente, un giocatore incredibile, top. Ha fatto tutto lui, non abbiamo preparato niente".

Su Pioli e il "nuovo" ruolo: "Prepara sempre la partita e la prepara sempre bene, quindi lui mi ha messo lì e io ho dato tutto per la squadra. Sono felice perché quando uno gioca è sempre felice, ma la squadra è troppo forte. Come ho detto, noi dobbiamo lavorare uno per uno e questo è l'importante. Se Pioli mi mette lì sono contento".

E ora c'è il Chelsea: "Questa vittoria è passata. Abbiamo vinto, siamo felici ma martedì abbiamo una grande partita ancora".