Brahim, non c’è due senza tre: con il Lille a caccia di nuove conferme

L’ottimo rendimento del Milan in questo inizio di stagione è dovuto sia alle conferme dell’organico rossonero sia ai nuovi innesti operati in estate. L’arrivo di nuovi talenti, funzionali al progetto, ha elevato la qualità della rosa rossonera e portato nuove risorse a Stefano Pioli. Tra questi non si può non citare Brahim Diaz. Il giovane trequartista spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid, si sta guadagnando consensi a suon di gol, ottime prestazioni e giocate illuminanti. Gli sprazzi più importanti della classe dello spagnolo, in particolare, sono arrivati in Europa League: ecco, quindi, che dopo i gol a Celtic e Sparta Praga con il Lille deve arrivare la definitiva conferma dell’importanza del suo contributo alla rosa rossonera.

CLASSE E INCISIVITA’ - A tifosi, addetti a lavori e amanti del mondo del pallone Brahim è piaciuto immediatamente per la classe espressa sin da subito con la maglia rossonera. Lo spagnolo ha un tocco di palla raro, elegante e colmo di qualità tipico della tradizionale tecnica spagnola. Alla qualità calcistica iberica, tuttavia, Brahim accompagna una grande incisività che lo porta a compiere le scelte giuste in zona offensiva. Il suo stile di gioco è frutto del retaggio delle sue passate esperienze calcistiche: nonostante la giovane età, infatti, Brahim ha appreso la qualità nei salotti della Liga spagnola e lo spirito combattivo nelle arene inglesi con il Manchester City. Queste caratteristiche serviranno al Milan contro una squadra fisica come il Lille.

RISERVA SOLO SULLA CARTA - Nonostante la titolarità sulla trequarti per ora sia un’esclusiva di Calhanoglu, Brahim scalpita per figurare in pianta stabile nell’11 titolare. Le prestazioni in crescita dello spagnolo, in particolare, sono uno stimolo per Pioli per inserire dall’inizio Brahim che, infatti, viene identificato come riserva solo sulla carta. L’ottimo rapporto con la squadra e con lo stesso Calhanoglu non mina gli equilibri della squadra: il turco si è guadagnato la centralità nel progetto rossonero ma Brahim è reattivo a dimostrare la sua importanza per il Milan. Già da domani, con il Lille, Brahim sarà chiamato a confermare quanto di buono ha fatto vedere nelle 2 precedenti uscite in Europa League. Se sono arrivati due gol nelle due precedenti uscite con Celtic e Sparta Praga, ecco che Brahim con i francesi potrebbe confermare il famoso proverbio del non c'è due senza tre.