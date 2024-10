C’mon baby! Pulisic leader ed esempio per tutti: e i numeri sono da top player

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. Un altro protagonista, e ormai non è più una novità, è stato Christian Pulisic, autore dell'assist decisivo per la vittoria contro i bianconeri. Un top player, un gigante di questo gruppo: questo il focus dedicato al numero 11 milanista.

Qualità e classe, Chris è un esempio per tutti

Pulisic ha saputo conquistare tutti per la propria professionalità ed educazione, in campo e fuori. Un ragazzo con una forte dedizione al lavoro e spirito di sacrificio, sono queste le caratteristiche che un Top Player deve possedere per poter fare la differenza. Al di là dei gol, e in questo Pulisic è il migliore del Milan, stupisce molto la sua attenzione in ogni ruolo: dalla fase difensiva a quella offensiva. Chris si è messo totalmente a disposizione del club, della città, dell'ambiente e dei tifosi. Un rapporto che, si spera, col tempo sarà destinato a crescere e a rinforzarsi sempre di più.

L'amore per il Milan e per l'Italia

Intervenuto al canale Youtube “Bob Does Sports”, Christian Pulisic ha parlato così dell'Italia e del Milan: "Sono molto innamorato dell’Italia, mi ha cambiato la carriera. La stessa cosa il mio club, il Milan, lo sto davvero apprezzando. I tifosi, lo stadio, dovreste venirci a San Siro. Non ho mai visto qualcosa del genere. Un bel posto dove stare? Vivo vicino al lago di Como, Milano… Ogni posto lì vicino. Ed è vicino a tutto. Parlo sempre con i miei amici del fatto che, anche se stiamo competendo per piccole cose, voglio vincere talmente tanto che cerco sempre un modo per farlo, in un sacco di situazioni”.

Numeri da gigante

Numeri impressionanti per un calciatore che sta vivendo un periodo di forma assoluto. Rispolveriamo i numeri stagionali: in Serie A sono 5 gol e tre assist in 8 partite. In Champions League l'unico gol rossonero ha la sua firma. Ieri per il Milan e per Pulisic è stata una partita molto complessa, visto l'inferiorità numerica durata per più di un'ora. Ebbene Pulisic non si è perso d'animo e non ha rinunciato a giocare, anzi. L'esterno rossonero ha cambiato quattro ruoli durante le varie fasi della gara: partito al centro, spostato a sinistra, dove ha fatto l'esterno e poi il terzino. Infine ha chiuso da punta. Una gara straordinaria, specialmente per il magnifico sacrificio in difesa, senza il quale Terracciano avrebbe sofferto molto di più. In tutto questo anche un gol negato solo da Okoye. Ormai è chiaro: Pulisic non è solo un grande colpo di mercato, è un top player a livello mondiale.