Cadena SER - Futuro Asensio: il Real propone il rinnovo, lo spagnolo tentenna. Il Milan insiste, ma servono 40 mln

© foto di Federico Titone

Marcos Asensio potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid, ma non ha ancora deciso dove giocherà nella stagione 2022-2023. Qualche tempo fa, il giocatore ha fatto sapere di essere disponibile anche al rinnovo con le merengues, ma solo se gli verrà assicurato un minutaggio maggiore rispetto all'ultima annata.

LE INTENZIONI DEL REAL - La novità delle ultime ore, riportata dal giornalista Antón Meana su Cadena SER, è che Asensio e il suo agente Jorge Mendes conoscono le intenzioni del Real: il club spagnolo vorrebbe infatti prolungargli il contratto (alle stesse condizioni economiche di quello attuale), ma non può promettergli che troverà più spazio in campo. E proprio da quest'ultima cosa, nascono i dubbi del giocatore sulla sua permanenza a Madrid.

IL MILAN INSISTE - Asensio si sta quindi guardando intorno, consapevole che gli estimatori non gli mancano: il Milan, in particolare, sembra essere la squadra che sta insistendo di più e che per questo è in pole nel caso in cui lo spagnolo decidesse di lasciare il Real Madrid. Il suo agente avrebbe avuto poi dei contatti anche con altri club, come Juventus, Newcastle e un'altra squadra di Premier League. I Blancos attendono offerte, ma non si sposteranno dalla loro richiesta: per prendere Asensio servono 40 milioni di euro.