Calabria snobbato da Mancini, ma testa e cuore solo per il Milan: Pioli ora può sfruttare al meglio Davide

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Pioli post vittoria contro il Cagliari, i rossoneri non convocati dalla propria nazionale sono tornati ad allenarsi a Milanello. Nel centro sportivo rossonero è rimasto anche Davide Calabria, snobbato dal ct Mancini, che al suo posto ha preferito portare Mattia De Sciglio dopo il l'infortunio al ginocchio di Di Lorenzo. Il terzino rossonero, dunque, ha potuto allenarsi sotto gli occhi di Mister Pioli, avendo così la possibilità di concentrarsi al meglio per questo intenso finale di stagione.

CAPITANO - Le mancate convocazioni con la Nazionale sembrano dare a Davide una carica in più, forse per mostrare che l'ex allenatore dell'Inter si sbaglia sul conto del terzino rossonero che, in questa stagione, si è consacrato definitivamente, anche con un peso importante: la fascia da capitano. Nonostante la crescita di condizione di Alessandro Florenzi, soprattutto negli ultimi mesi, Davide ha comunque saputo mantenere il proprio posto da titolare, vincendo i ballottaggi con il terzino ora impegnato con la Nazionale.

EQUILIBRIO - Theo Hernandez da una parte, Davide Calabria dall'altra. Con questa impostazione qui Stefano Pioli ha fatto le fortune del Milan. L'allenatore rossonero, in questa stagione, ha trovato inoltre molte soluzioni tattiche, sia a destra che a sinistra, ma con Calabria è stata una vera e propria svolta: se prima sembrava solo il francese la vera spina del fianco per gli avversari, in questa stagione il nativo di Brescia è diventato un'arma in più per la squadra rossonera, tant'è che Davide ha già realizzato due gol nel campionato in corso.