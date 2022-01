Calciomercato, da domani il via ufficiale. Milan, un mese per il difensore e non solo

Domani, lunedì 3 gennaio 2022 aprirà ufficialmente il calciomercato invernale per le squadre di Serie A. Il Milan, come già ampiamente anticipato, tornerà sul mercato per cercare di regalare a mister Pioli un nuovo difensore centrale: il buco lasciato da Simon Kjaer con il suo infortunio è quasi incolmabile, ma Maldini e Massara proveranno a portare a Milanello un profilo valido e che possa avere fin da subito un impatto positivo sulla squadra. Da monitorare anche le situazioni uscite e rinnovi.

DIFENSORE - Non è di certo un mistero che Sven Botman sia il preferito, così come è risaputo che le richieste del Lille non siano di certo basse. Il club francese, che a febbraio affronterà il Chelsea negli ottavi di Champions League, considera l'olandese un titolare talentuoso e molto prezioso. Su Botman infatti c'è l'interesse anche di altre squadre, in particolare dalla Premier, ma ad oggi nessuno si è avvicinato ai 30 milioni circa richiesti. Maldini e Massara continueranno a provarci senza dubbio, con l'intento di imbastire una trattativa "alla Tomori". Un prestito con diritto di riscatto elevato, adeguato al valore del giocatore. Ovviamente ci sono anche altre strade, come quella che porta a Diallo del PSG: il giocatore è attualmente in Coppa d'Africa e non è tra gli intoccabili. Il club parigino non si opporrebbe ad una sua eventuale partenza, ma ad oggi le richieste di Leonardo frenano il Milan, che comunque apprezza molto il profilo. I rossoneri in ogni caso scandagliano con attenzione il mercato, alla ricerca di alternative: Szalai può esserlo.

CESSIONI - Anche qui, nessun mistero: Samu Castillejo e Andrea Conti sono ai margini del progetto rossonero. Il terzino ex Atalanta è dato molto vicino all'Empoli, che però deve prima far registrare un'uscita: a quel punto l'affare potrà andare in porto. Ovviamente Conti andrà via a titolo definitivo ad una cifra sicuramente non importante, soprattutto vista la scadenza di contratto ormai prossima. Samu Castillejo, che in ogni caso ha sempre dato tutto sé stesso per il progetto rossonero, andrà via anche lui solo a titolo definitivo. Niente prestiti o altre formule fantasiose. Ad oggi c'è da registrare l'interesse del Genoa, ma non è da escludere che possa arrivare anche qualche proposta dall'estero, Spagna in particolare. Se il numero 7 dovesse salutare allora il Milan potrebbe anche valutare un nuovo innesto sulla trequarti, ma ad oggi la situazione appare ancora nebulosa.

RINNOVI - Le trattative che Maldini e Massara stanno portando avanti da ormai qualche tempo sono quelle legate ai rinnovi di Leao, Theo e Bennacer. Tre giocatori molto importanti per il sistema di gioco di mister Pioli e tutti e tre pienamente dentro il progetto rossonero, anche perché sono arrivati all'ombra della Madonnina proprio per scelta dei due direttori. Parlando di rinnovi è inevitabile andare incontro a lungaggini di vario tipo, ma da Casa Milan si dicono fiduciosi per un accordo che possa soddisfare tutti. La situazione di Kessie è invece totalmente diversa, con le richieste dell'ivoriano (altissime) che cozzano in modo troppo evidente con le parole di quest'estate alla Gazzetta. Il Milan ovviamente ci proverà fino all'ultimo, ma è difficile che il futuro di Franck sia a tinte rossonere.