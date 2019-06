Calhanoglu non vuole muoversi e il Milan non farà regali: si studia il possibile schema tattico con Giampaolo

"La prossima stagione giocherò ancora qui, a Milano, con questa maglia". Così ha sentenziato Calhanoglu dal ritiro della Nazionale turca, mettendo in chiaro le sue intenzioni e la sua volontà. Il mercato, lo sappiamo, può cambiare le carte in tavola dal giorno alla notte, così come le intenzioni dei calciatori, ma il numero 10 è sembrato piuttosto convinto di proseguire la propria carriera in rossonero. E nella possibile rivoluzione tecnica che investirà il Milan, l'ex Bayer Leverkusen potrebbe avere delle chances di rimanere in sella.

LE SIRENE ESTERE - Calhanoglu piace soprattutto in Bundesliga, dove finora si è espresso meglio. Eppure, come accaduto col Lipsia a gennaio, finora sono arrivate offerte inferiori ai 20 milioni di euro: il numero 10 forse non sarà il fantasista che il Milan si attendeva, eppure rimpiazzarlo con una cifra non elevatissima potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. Castillejo, ad esempio, è costato di più rispetto al turco ma non è riuscito a "soffiargli" il posto, nonostante le buone premesse iniziali. Qualora arrivasse una proposta interessante si prenderà in considerazione, ma svendere il classe '94 rischia di rivelarsi un mezzo autogol.

CON GIAMPAOLO - Ipotizziamo che Calhanoglu resti al Milan e che, com'è ormai noto, Giampaolo siederà sulla panchina del Milan. Dove potrebbe essere utilizzato il nativo di Mannheim? A differenza di Suso, sostanzialmente inutilizzabile nel 4-3-1-2 dell'attuale tecnico blucerchiato, Hakan potrebbe avere maggior fortuna. Il numero 10, in questi due anni in rossonero, è stato impiegato soprattutto come esterno offensivo, ruolo che non è pienamente nelle sue corde, tant'è che ha mostrato le cose migliori quando schierato da mezz'ala, oppure in un modello intercambiabile con una mezz'ala di inserimento come Bonaventura e Paquetà. L'allenatore di Bellinzona potrebbe utilizzarlo proprio come interno, oppure anche nel ruolo di trequartista, che verosimilmente verrà preso dal brasiliano ex Flamengo. Alcuni hanno anche ipotizzato un eventuale arretramento nel ruolo di regista, ma per questo potrà dirlo solo il tempo (e le prove in allenamento).