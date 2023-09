Chance per Okafor: così lo svizzero potrebbe far bene da prima punta

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, domani sera a Cagliari per la 5^ giornata di campionato potrà esordire per la prima volta da titolare, Noah Okafor. L'attaccante svizzero classe '00 è stato finora impiegato solo 5 volte da Stefano Pioli, e tutte a gara in corso. Sicuramente l'impatto avuto a Roma, nella vittoria per 2-1 del Milan ai danni della formazione di Mourinho, ha lasciato ben sperare i tifosi rossoneri, per la voglia mostrata dall'ex Salisburgo ma anche dall'intelligenza tattica e calcistica messa in scena specialmente in un momento complicato della squadra, vista l'espulsione di Tomori.

Caratteristiche

Il neo numero 17 è dotato di grande tecnica condita da rapidità di scatto, capacità di venire a ricevere il pallone in mezzo al campo, e soprattutto una voglia matta di siglare il primo gol con la maglia rossonera. Giusti e doverosi i paragoni tecnici con il suo grande amico Rafa Leao: le similitudini esistono, essendo entrambi di natura due esterni d'attacco, con il portoghese sicuramente più pronto e ultimamente con una media gol importante. Noah Okafor può e deve imparare da Rafa, ma non dev'essere un copione: lo svizzero ha caratteristiche uniche, avendo anche un baricentro basso che gli permette di difendere la palla con il corpo e puntare, quando serve, l'avversario.



A Cagliari

Domani sera sarà lui il numero nove del Milan, diverso da Giroud ma con dribbling e velocità che non fanno parte del repertorio del bomber francese. Il compito del Milan domani sarà quindi quello di mettere Okafor nelle migliori situazioni di gioco possibili, lanciandolo in profondità quando servirà, e servendolo spalle alla porta quando necessario. Una chance che l'attaccante svizzero non dovrà assolutamente sottovalutare e sprecare, in un momento così dove tutti, specialmente le seconde linee, dovranno avere un ruolo d'impatto nel fitto calendario rossonero.