Che questa stagione non diventi un flop: la Champions va centrata a ogni costo

vedi letture

Massimiliano Allegri lo ha detto nel giorno della sua prima conferenza stampa al ritorno come allenatore del Milan: "Il primo obiettivo è tornare a giocare la Champions League". E da questo traguardo il tecnico livornese non ha mai veramente spostato il suo sguardo, sia quando i rossoneri hanno reso oltre quanto ci si aspettava nella prima metà di stagione, sia in questo periodo più complicato. Il Diavolo è a sette giornate dalla qualificazione per l'Europa che conta, dopo una grande annata fino a qui: è veramente cruciale che, però, in questo finale la stagione non diventi un flop.

Incidente, campanello e sirena

La sconfitta contro il Parma, la seconda in campionato, era stata derubricata come incidente di percorso, quasi fisiologica; quella all'Olimpico contro la Lazio ha costituito un primo vero campanello d'allarme; quella contro il Napoli di lunedì sera ha fatto squllare direttamente la sirena. I risultati, come ha ricordato Max Allegri oggi in conferenza stampa, sono il metro di giudizio inappellabile del calcio: questi dicono che nelle ultime sei partite il Diavolo ha perso la metà delle volte. Un ruolino di marcia in totale contrapposizione a quanto fatto vedere almeno fino a inizio febbraio e in generale nel corso del girone di andata. Ora il Milan non deve e non può più sbagliare sennò, per citare sempre il tecnico rossonero, rischia di "destabilizzare il lavoro di un anno". Per dirla in modo più diretto: rischi di buttare via la stagione.

Corsa Champions

Se per lo Scudetto ci sta avere qualche piccolo rimpianto per come si era messa - e per le occasioni non sfruttate - ma non si può certo dire di essere affranti, per la Champions League non ci sono sconti. Attualmente il Milan conserva ancora un buon margine di sicurezza su cui insegue: nei confrontin del Como quarto in classifica ci sono 5 punti di vantaggio, che diventano realmente 6 se si considera il confronto diretto a favore; 6 punti sono quelli che distanziano il Diavolo dal quinto posto della Juventus, la minaccia più concreta con cui c'è ancora da misurarsi fra tre giornate, in una gara che si annuncia già spartiacque. Non vanno poi sottovalutate le insidie di Roma e Atalanta, in agguato pronte a cogliere l'occasione al primo scivolone delle altre. Di seguito, si riporta la classifica e il calendario relativo alla volata Champions, dando per assodato che l'Inter ha già praticamente in mano il suo pass.

VOLATA CHAMPIONS - CLASSIFICA

2. Napoli, 65 punti

3. Milan, 63 punti

4. Como, 58 punti

---

5. Juventus, 57 punti

6. Roma, 54 punti

7. Atalanta, 53 punti

VOLATA CHAMPIONS - CALENDARIO

32^ giornata

Roma-Pisa

Milan-Udinese

Atalanta-Juventus

Parma-Napoli

Como-Inter

33^ giornata

Sassuolo-Como

Napoli-Lazio

Roma-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Juventus-Bologna

34^ giornata

Napoli-Cremonese

Bologna-Roma

Genoa-Como

Milan-Juventus

Cagliari-Atalanta

35^ giornata

Juventus-Hellas Verona

Atalanta-Genoa

Como-Napoli

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

36^ giornata

Hellas Verona-Como

Milan-Atalanta

Lecce-Juventus

Napoli-Bologna

Parma-Roma

37^ giornata

Pisa-Napoli

Como-Parma

Atalanta-Bologna

Genoa-Milan

Roma-Lazio

Juventus-Fiorentina