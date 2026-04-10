Che questa stagione non diventi un flop: la Champions va centrata a ogni costo
Massimiliano Allegri lo ha detto nel giorno della sua prima conferenza stampa al ritorno come allenatore del Milan: "Il primo obiettivo è tornare a giocare la Champions League". E da questo traguardo il tecnico livornese non ha mai veramente spostato il suo sguardo, sia quando i rossoneri hanno reso oltre quanto ci si aspettava nella prima metà di stagione, sia in questo periodo più complicato. Il Diavolo è a sette giornate dalla qualificazione per l'Europa che conta, dopo una grande annata fino a qui: è veramente cruciale che, però, in questo finale la stagione non diventi un flop.
Incidente, campanello e sirena
La sconfitta contro il Parma, la seconda in campionato, era stata derubricata come incidente di percorso, quasi fisiologica; quella all'Olimpico contro la Lazio ha costituito un primo vero campanello d'allarme; quella contro il Napoli di lunedì sera ha fatto squllare direttamente la sirena. I risultati, come ha ricordato Max Allegri oggi in conferenza stampa, sono il metro di giudizio inappellabile del calcio: questi dicono che nelle ultime sei partite il Diavolo ha perso la metà delle volte. Un ruolino di marcia in totale contrapposizione a quanto fatto vedere almeno fino a inizio febbraio e in generale nel corso del girone di andata. Ora il Milan non deve e non può più sbagliare sennò, per citare sempre il tecnico rossonero, rischia di "destabilizzare il lavoro di un anno". Per dirla in modo più diretto: rischi di buttare via la stagione.
Corsa Champions
Se per lo Scudetto ci sta avere qualche piccolo rimpianto per come si era messa - e per le occasioni non sfruttate - ma non si può certo dire di essere affranti, per la Champions League non ci sono sconti. Attualmente il Milan conserva ancora un buon margine di sicurezza su cui insegue: nei confrontin del Como quarto in classifica ci sono 5 punti di vantaggio, che diventano realmente 6 se si considera il confronto diretto a favore; 6 punti sono quelli che distanziano il Diavolo dal quinto posto della Juventus, la minaccia più concreta con cui c'è ancora da misurarsi fra tre giornate, in una gara che si annuncia già spartiacque. Non vanno poi sottovalutate le insidie di Roma e Atalanta, in agguato pronte a cogliere l'occasione al primo scivolone delle altre. Di seguito, si riporta la classifica e il calendario relativo alla volata Champions, dando per assodato che l'Inter ha già praticamente in mano il suo pass.
VOLATA CHAMPIONS - CLASSIFICA
2. Napoli, 65 punti
3. Milan, 63 punti
4. Como, 58 punti
---
5. Juventus, 57 punti
6. Roma, 54 punti
7. Atalanta, 53 punti
VOLATA CHAMPIONS - CALENDARIO
32^ giornata
Roma-Pisa
Milan-Udinese
Atalanta-Juventus
Parma-Napoli
Como-Inter
33^ giornata
Sassuolo-Como
Napoli-Lazio
Roma-Atalanta
Hellas Verona-Milan
Juventus-Bologna
34^ giornata
Napoli-Cremonese
Bologna-Roma
Genoa-Como
Milan-Juventus
Cagliari-Atalanta
35^ giornata
Juventus-Hellas Verona
Atalanta-Genoa
Como-Napoli
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
36^ giornata
Hellas Verona-Como
Milan-Atalanta
Lecce-Juventus
Napoli-Bologna
Parma-Roma
37^ giornata
Pisa-Napoli
Como-Parma
Atalanta-Bologna
Genoa-Milan
Roma-Lazio
Juventus-Fiorentina
38^ giornata
Napoli-Udinese
Fiorentina-Atalanta
Hellas Verona-Roma
Milan-Cagliari
Torino-Juventus
Cremonese-Como
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan