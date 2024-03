Chris Pulisic è già il miglior esterno destro del Milan degli ultimi dieci anni

vedi letture

GOL DEGLI ESTERNI DESTRI DA QUANDO IL MILAN GIOCA CON I TRE DAVANTI (tutte le competizioni)

10 gol: Pulisic (2023-24)

8 gol: Suso (2017-18 e 2018-19)

7 gol: Suso (2016-17)

6 gol: Messias (2021-22 e 2022-23), Honda (2014-15)

4 gol: Saelemaekers (2022-23), Castillejo (2018-19)

3 gol: Castillejo (2020-21 e 2019-20), Saelemaekers (2020-21)

Partiamo da questa statistica (non è stato considerato Niang nella stagione 15/16 perché il Milan giocava col 4-4-2 e lui era una delle due punte, ndr) per inquadrare la stagione di Chris Pulisic, quando mancano ancora dieci partite di campionato ed (almeno) il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'impatto dello statunitense sul mondo rossonero è stato totale, e va ben oltre i semplici numeri che comunque lo incoronano come miglior esterno destro del Milan degli ultimi dieci anni. E pensare anche che lì a destra il numero 11 gioca anche "fuori ruolo". Mister Pioli ha parlato proprio di questo aspetto nel post partita di Milan-Empoli di ieri: "Lui all'inizio era convinto che a sinistra avrebbe reso di più, ma forse lì vuole sempre la palla addosso. Invece a destra va molto spesso in profondità e mi piace".

Ed è proprio nei movimenti, nelle scelte e nella lettura delle situazioni che si vede tutto l'enorme valore dell'ex Chelsea: ha un'intelligenza calcistica sopra la media che gli permette di affrontare ogni situazione nel modo giusto: dalla postura del corpo alle scelte tecniche. Quest'anno poi, giocando con il piede forte sulla fascia di competenze, si è scoperto anche che quando taglia all'interno per variare la giocata ha a disposizione un sinistro davvero niente male: il gol contro il Monza sta a lì a dimostrarlo. Arrivato in estate dal Chelsea per solo 20 milioni di euro il capitano della nazionale USA è già diventato un simbolo della squadra.

Ma com'è possibile che sia passato dall'unico gol segnato l'anno scorso ai dieci di quest'anno? Pioli parla della sua condizione fisica: "Chris non ha mai giocato, negli ultimi 7-8 anni, con così tanti minuti e presenze. Lo stiamo aiutando e gestendo bene. È disponibile, è un giocatore troppo intelligente ed un ottimo ragazzo, troppo importante". Lo stesso Pulisic evidenzia come al Milan abbia trovato il suo ambiente ideale: "Mi sento in grande forma, tra le migliori nella mia carriera. Tutti mi danno grande fiducia, staff, allenatore, compagni, tifosi, città”.

Talmente in forma che è ad un solo gol dal battere il suo record personale in termini di gol fatti. Era la stagione 19/20 e con i Blues ne mise a segno 11 (9 in campionato, 1 in Champions League ed 1 in FA Cup). La sensazione è che, almeno per risultati personali, l'annata 23/24 sarà una che Pulisic ricorderà con piacere: l'anno della sua rinascita.