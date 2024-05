Chukwueze guida i rossoneri rimandati all'anno prossimo: ecco chi deve fare il salto di qualità

Il Milan giocherà questo sabato l'ultima partita ufficiale della sua stagione. I rossoneri sfideranno a San Siro la Salernitana alle ore 20.45 e metteranno la parola "fine" a una stagione molto strana, con ogni probabilità l'ultima con Stefano Pioli al comando. Tra gli aspetti positivi di questo anno sportivo che volge al termine - uno dei pochi - c'è sicuramente l'impatto a livello numerico (e non solo) dei nuovi acquisti. Il calciomercato estivo ha portato in dote giocatori di qualità che hanno migliorato il livello rossonero. Ma c'è comunque chi è rimandato alla prossima stagione, nella quale ci si aspetta un salto di qualità.

Pulisic, Loftus e Reijnders top

I tre top acquisti, pur con qualche periodo di magra dettato anche da problemi fisici, sono stati senza ombra di dubbio Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. L'americano ha vissuto, senza ombra di dubbio, la miglior stagione della sua carriera: con una partita ancora da giocare ha raccolto il significativo bottino di 15 gol e 9 assist. L'unico neo che si può individuare, all'interno di una stagione da Mvp della squadra, è la poca incisività nei big match: uno spunto su cui lavorare per il prossimo anno. Discorso simile si può fare per il compare ex Chelsea Loftus-Cheek che ha raggiunto la doppia cifra di reti ma ha peccato talvolta di continuità. Quindi c'è Tijjani Reijnders: a livello realizzativo non ci si aspettava troppo da lui anche se sicuramente ha le qualità per migliorarsi nella prossima stagione (quest'anno ha fatto 4 gol e 4 assist); a livello di gioco l'olandese ha mostrato grandi doti e grande intelligenza, anche se spesso è stato penalizzato da una posizione in campo non sempre chiarissima. Vedremo come lo utilizzerà il nuovo tecnico.

Chukwueze guida i rimandati

Samuel Chukwueze, che oggi compie gli anni, guida invece il gruppo dei "rimandati". Il nigeriano è sbarcato a Milano come l'acquisto più oneroso di tutta la sessione estiva rossonera e sulla carta con il posto da titolare assicurato. Poi sono successe due cose: l'esplosione di Pulisic e una condizione fisica precaria, anche dettata da un difficile ambientamento. Per tutta la prima parte della stagione, tolti gli squilli in Champions contro Borussia e Newcastle, è stato quasi come un fantasma. Poi a metà marzo ha trovato il primo gol in campionato contro il Verona e tutte le catene che sembravano bloccarlo sono scivolate via. Da quel momento e fino all'infortunio contro il Cagliari è stato costantemente uno dei migliori in campo, anche nelle serate amare di aprile: forse meritava anche più fiducia. L'anno prossimo, che comincerà dal primo giorno a Milanello, ci si aspetta un rendimento simile se non migliore fin dal principio. Si attende di vedere anche il vero Noah Okafor di cui si è goduto solamente qualche sprazzo: troppi guai fisici e troppa poca continuità in campo ma comunque 6 gol e 3 assist. Anche Yunus Musah, ancora molto giovane, è atteso da una stagione importante: ha alternato belle prestazioni a gare da dimenticare. La sensazione è che i mezzi, fisici e anche tecnici, li abbia.