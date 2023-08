Chukwueze suona la carica e alza l'asticella: Milan, ora è tempo di far parlare il campo

"Sono qui per vincere. Voglio entrare nella storia del Milan, scrivere il mio nome tra quelli che hanno vinto con questo club". Non ci è andato piano Samuel Chukwueze durante la conferenza stampa in cui si è presentato al mondo milanista. L'esterno del Milan si è mostrato molto sicuro delle sue capacità e di quelle della squadra, caricando l'ambiente e alzando, inevitabilmente, l'asticella.

PERSONAGGIO - Chi era presente alla conferenza l'ha capito bene, chi ha assistito virtualmente lo avrà quantomeno intuito, anche basandosi sul suo comportamento nei primi giorni rossoneri: Chukwueze è un bel personaggio, simpatico, solare, sempre disponibile con i tifosi. Aveva paura delle troppe domande, ha tirato un sospiro di sollievo quando erano terminate, ma nelle risposte la timidezza e il timore li ha lasciati ampiamente da parte, facendo posto a un leone che ha ruggito. E non le ha mandate a dire.

IL CAMPO - Samu Chukwueze ha detto che è al Milan per vincere, ed è per questo che lavorerà sodo. Le dichiarazioni della conferenza non sono state banali, non si sono allineate a quelle dei più. Chukwueze si è distinto per schiettezza e personalità, e non ha nascosto le sue ambizioni e quelle del Milan. L'ambiente rossonero esce inevitabilmente caricato dopo la conferenza stampa di ieri, ma ora è tempo di lasciare da parte le parole e concentrarsi sul campo: le ultime amichevoli per affinare intesa e condizione, poi il Milan dovrà fare sul serio, anche perché il calendario impone una partenza con il piede a fondo sull'acceleratore.