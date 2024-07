Cinque giocatori ufficialmente di nuovo al Milan, ma sono destinati a rimanerci pochissimo

Il 30 giugno è un giorno citato tantissimo negli articoli di calciomercato: si tratta, infatti, della data in cui scadono i contratti e terminano i prestiti dei calciatori che non sono stati riscattati dalle squadre a cui si sono trasferiti l'anno prima. Per quanto riguarda il Milan, questa situazione si è verificata nella giornata di ieri con cinque giocatori, i quali, oggi, per l'appunto, sono ufficialmente di nuovo del Milan: Alexis Saelemaekers, Lorenzo Colombo, Daniel Maldini, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré.

Prestiti da cui non ricavare

I casi di Origi e Ballo-Touré sono molto chiari e molto delineati: non resteranno al Milan al 100%. La dirigenza ha già dato mandato ai rispettivi agenti di trovare delle nuove soluzioni per i propri assistiti, con il club che attende comunicazioni in attesa di liberarsi, soprattutto, dei rispettivi ingaggi. Al momento, la risoluzione dei loro contratti viene vista come l’ultima strada percorribile. E' molto probabile che i due, salvo il caso in cui non arrivino soluzioni per un loro trasferimento, inizino il raduno a Milanello per poi valutare con la società i possibili sviluppi nel corso dell'estate.

Prestiti da cui ricavare

Nei casi di Saelemaekers, Daniel Maldini e Colombo il Milan, invece, proverà a ricavarne qualcosa. Il belga è sicuramente quello con più potenziale: il Bologna non lo ha riscattati per circa 12 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sono già la Juventus di Thiago Motta, suo ex allenatore in Emilia, e alcuni club esteri. Diverse squadre anche su Daniel Maldini che, con il contratto in scadenza tra un anno, non potrà più andare via in prestito. Un nuovo trasferimento temporaneo, invece, potrebbe essere la soluzione per Lorenzo Colombo.