Comincia l'era Giampaolo: sono tre le sue sfide più grandi

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale di Marco Giampaolo, il quale parlerà alla stampa a partire dalle ore 17 a Casa Milan. L'edizione odierna di Tuttosport ha ragionato sulle tre principali sfide che l'ex tecnico blucerchiato incontrerà in rossonero, andandole ad analizzare punto per punto, in attesa delle parole dell'allenatore di oggi pomeriggio.

LA CHAMPIONS - Inutile girarci attorno, la qualificazione alla Champions 2020/21 rappresenterà la più grande sfida per Giampaolo e il suo Milan. Juventus, Napoli e Inter appaiono lontane sulla carta, oltre ad essere state rinforzate con grandissimi colpi. Il gap è importante e i rossoneri fin qui si sono mossi bene ma senza colpi ad effetto. Molto dipenderà anche dal mercato in uscita, dove il Milan dovrà muoversi in maniera perfetta. Ad oggi i rossoneri sembrano destinati a giocarsi la massima competizione europea, ovvero il quarto posto, con Roma, Lazio, Atalanta e Torino.

BEL CALCIO - Per ottenere i risultati sarà necessario passare attraverso il gioco, come testimonia l'ultima stagione dell'Atalanta. Lo stesso Giampaolo ha confermato di voler puntare su un calcio appetibile, intenzioni che vanno a braccetto con quello che è il DNA del club rossonero, da sempre affine alla qualità. Negli ultimi anni i vari tecnici rossoneri ci hanno provato ma senza successo, ora sarà il turno del tecnico di Giulianova, le cui conoscenze ed abilità di insegnante potrebbero fare la differenza.

NUOVO SUSO - Nella sua avventura in rossonero Suso non ha mai convinto se non nel ruolo di esterno offensivo, tanto che si pensava ad una possibile cessione vista l'intenzione di Giampaolo di puntare sul 4-3-1-2. Il tecnico rossonero, tuttavia, sembra intenzionato a provare lo spagnolo nel ruolo di trequartista: un esperimento che in passato non ha portato a risultati soddisfacenti. I primi test estivi ci daranno un primo assaggio sull'esito di questo esperimento, col mercato sempre vivo ed in possibile evoluzione.