Comunque vada con Giroud serve un forte investimento in avanti: 5 nomi, di 3 si conosce il prezzo

Comunque vada a finire con Olivier Giroud servirà un investimento, forte, in attacco. Il francese valuta il fine carriera in MLS, il Milan dal canto suo è disposto a proseguire un altr'anno, ma col francese che compirà 38 anni non c'è più tempo di aspettare. E se anche proseguisse in rossonero sarà soprattutto come chioccia dell'attaccante che verrà.

L'approdo in Champions League in questo caso sarà fondamentale, per garantire disponibilità economica al club e appeal nei confronti degli attaccanti. Quali i profili "da Milan"? Fermo restando che il fuoriclasse nel pieno della carriera è fuori dalla portata, inevitabile pensare di prendere il talento in rampa di lancio.

Zirkzee, Sesko e Gyokeres, il prezzo è fatto

L'attaccante del Bologna è pronto al grande salto. Dopo l'anno di Parma compromesso da un infortunio e il primo a Bologna all'ombra di Arnautovic, l'olandese quest'anno è finalmente esploso facendo vedere a tutta l'Italia il suo talento. E convincendo persino Ronald Koeman a inserirlo tra i pre-convocati per questa finestra internazionale: peccato che l'infortunio lo abbia tirato fuori dal gruppo oranje. Si parte da una base di 40 milioni, che è la cifra equivalente alla clausola rescissoria, valida solo per il Bayern Monaco che lo ha cresciuto e poi lasciato andare via. Questo significa che non si scenderà da questo prezzo base e che, anzi, il Bologna, che in caso di cessione dovrà riconoscere il 40% dell'incasso ai bavaresi, cercherà di alzare il più possibile. Punto di vantaggio per Zirkzee sugli altri profili il fatto di essersi ormai adattato al calcio italiano.



Nel caso di Sesko il prezzo sale a 50 milioni. Questa è la clausola rescissoria che sarà attivata in estate. Lo sloveno è un predestinato: a 18 anni debutta con la nazionale maggiore, a 20 passa al Lipsia dopo l'apprendistato a Salisburgo e diventa il più giovane marcatore dei tedeschi in Champions League. Nella sua prima stagione sassone è stato schierato dal 1' per 16 volte su 34, segnando 11 reti. Ricorda il primo Dzeko, che non a caso all'età che oggi ha Sesko, era oggetto del desiderio del Milan. Prima che il Manchester City sbaragliasse la concorrenza. La cifra è alta, ma comprende l'esplosione alla quale il giocatore è destinato. E per caratteristiche sarebbe ideale per raccogliere il testimone di Giroud.

Anche per Gyokeres c'è una cifra fissata, come da regolamenti portoghesi. La sua clausola è inavvicinabile: 100 milioni. Lo Sporting l'ha pagato 21 la scorsa estate, quando faceva sfracelli al Coventry in Championship. Allora nemmeno le squadre di Premier League ci hanno voluto puntare, torneranno alla carica questa estate con argomenti economici molto importanti. Poche a oggi le possibilità che i portoghesi abbassino le pretese e di conseguenza lo avvicinino al Milan. A 25 anni per maturità sarebbe il migliore dei tre citati.



Prezzo libero: Gimenez e David in rampa di lancio



Si tratta invece per Santiago Gimenez. Il messicano di orgine argentina ha anche il passaporto italiano, il che non guasta. Sta segnando tantissimo ma in questo 2024 si è un po' bloccato: soli 4 gol nell'anno nuovo, il che può portare il Feyenoord a rivedere le pretese. Il club ha tutto l'interesse a vendere e non è in una posizioine di particolare forza economica, questo gioca in favore dei club interessati. Ad aprile compirà 23 anni, ha mezzi fisici più da punta vecchio stampo e sotto questo aspetto sarebbe ottimo per crescere sotto l'ala di Giroud.

Ancora più basso potrebbe essere il prezzo per Jonathan David. Il canadese piace da tempi non sospetti, ossia già sin dalla gestione precedente con Paolo Maldini e Ricky Massara. Il prezzo fino all'estate scorsa era inavvicinabile: 65 milioni. Lo scenario ora cambia perché David entrerà nell'ultimo anno di contratto, il Lille non potrà più permetterselo e cederlo questa estate è l'unica alternativa. Di tutti i giocatori può essere quello più conveniente per rapporto qualità-prezzo. Anche in questa stagione sono 22 le reti in tutte le competizioni. Non manca la concorrenza, sbaragliarla porterebbe in casa un grande prospetto di soli 24 anni. Che è stato chiamato a rimpiazzare a suo tempo un certo Victor Osimhen. Le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di Giroud: David fa della velocità e della tecnica l'arma migliore. Dipenderà da come vorrà giocare il Milan 2024/25.