Con questo Leao il Milan può sognare di andare anche oltre le semifinali. E non solo quest'anno

Il Milan di Stefano Pioli compie un altro straordinario passo nel suo percorso di crescita: dopo lo Scudetto vinto nella passata stagione, i rossoneri raggiungono le semifinali di Champions League eliminando il Napoli ai quarti di finale; decisivo l'1-0 dell'andata maturato a San Siro, che, in quel del "Maradona", ha aiutato i rossoneri nel portare a casa l'1-1 finale e la conseguente qualificazione.

La partita di Napoli, infuocata da una settimana di polemiche e parole veramente eccessive, è stata come si prevedeva molto equilibrata: i padroni di casa hanno gestito per lunghi tratti il possesso palla confrontandosi, però, con un Milan molto ordinato e attento in fase difensiva e, soprattutto, pronto a partire in contropiede. In uno di questi, dopo aver fallito per ben due volte il gol del vantaggio con Giroud (rigore da fermo e uno in movimento), Leao si è inventato una giocata alla Maradona partendo dalla sua trequarti per servire poi il 9 francese solissimo in area. Al "Maradona" è, dunque, arrivata la consacrazione europea del portoghese: "L'anno scorso - ha spiegato a Infinity - ho fatto una bella stagione in campionato e volevo farlo vedere anche quest'anno in Champions League".

Le parole sul futuro

Leao è una spina nel fianco per qualsiasi difesa. Con lui in campo, il Milan può davvero pensare di vincere qualsiasi partita: gli basta uno spazio, qualche metro, un corridoio e non lo prendi più. È chiaro che Maldini e Massara faranno di tutto per trattenerlo, ma è lo stesso giocatore ad avere le idee piuttosto chiare:"Sono contento di essere qua. È un orgoglio difendere questa maglia. Il Milan è casa mia. Ho ancora un anno di contratto, stiamo parlando… Voglio rimanere, però ci sono altre cose da sistemare. La cosa più importante è che siamo in semifinale, stiamo facendo grande stagione e sono contento di essere qua e continuare ad aiutare la mia squadra”. Con questo Leao si può sognare di andare anche oltre.