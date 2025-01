Conceicao a Prime Video: "I ragazzi hanno dato tanto. Leao sta lavorando e dà l'esempio"

Importantissima vittoria per il Milan che a San Siro, questa sera, ha superato il Girona per 1-0, con gol di Rafael Leao, nella settima giornata della League Phase di Champions League, la penultima. Ora i rossoneri sono sesti in classifica e settimana prossima si giocheranno a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro la conferma di un posto tra le prime otto che vorrebbe dire ottavi di finale assicurati. Al termine della gara, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha parlato il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Le sue parole.

Orgoglioso della classifica?

"Niente sto vedendo la classifica e devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro ma non è ancora finita, manca una partita. Siamo in un periodo di evoluzione e dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono delle cose che vanno bene e tante altre cose che non vanno così bene. Ma la cosa più importante è il risultato: abbiamo creato soprattutto nel primo tempo per fare più gol e anche loro ne hanno avute. Nel secondo tempo è uscita la paura di prendere un gol che la voglia di fare il secondo: ma è normale in questo momento"

Questo è il Milan che vuole vedere?

"I ragazzi a livello di spirito ha dato tanto. Rafael ha fatto il gol, gli sto chiedendo altre cose non solo con la palla: lui accetta, sta lavorando e dà l'esempio. Una squadra nei diversi momenti del gioco deve pensare nello stesso modo"

Arriva Walker. Non le piacerebbe un centravanti grosso?

"Se tu tornassi quindici anni indietro (a Luca Toni ridendo, ndr)"

Sul messaggio di Nesta: "studia i verbi e fatti una risata"...

"È un grandissimo (ride, ndr)"