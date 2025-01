Conceiçao chiede rinforzi a gennaio, Ibra e Scaroni meno ottimisti: chi avrà ragione?

Dopo la pazza rimonta contro il Parma, il Milan a partire da oggi pensa alla decisiva sfida di mercoledì contro la Dinamo Zagabria di Champions League e al calciomercato, giunto all'ultima settimana di trattative per questa sessione invernale. Fino ad ora, il club rossonero ha messo a segno un solo acquisto, quello di Kyle Walker, presentato oggi alla stampa e che farà il suo esordio nel derby di domenica contro l'Inter. Tra Scaroni, Conceicao e Ibrahimovic, però le parole sul mercato sembrano divergere un po'.

Sergio vuole rinforzi

Sergio Conceicao, nel corso della conferenza di ieri dopo la vittoria di San Siro, è stato molto chiaro e ha chiesto altri rinforzi. Lo aveva fatto nei giorni scorsi, lo ha fatto anche ieri dopo il Parma: "Cosa vorrei dal mercato? Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c'era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se no andremo in guerra con ciò che abbiamo". Il messaggio è chiarissimo e ci sono delle lacune evidenti in questa squadra: un centravanti che la butti dentro con continuità - fatto curioso che i capocannonieri della squadra siano Pulisic e Reijnders - e un centrocampista che possa davvero far tirare il fiato allo stesso Reijnders e a Fofana che sono apparsi molto sbattuti fisicamente nelle ultime settimane.

Scaroni e Ibra frenano

L'obiettivo principale è quella di Santiago Gimenez, per il quale potrebbe presto arrivare una offerta oltre i 30 milioni di euro. Il presidente Paolo Scaroni, però, ieri nel pre gara è stato chiaro: "Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che riusciremo nel mese di gennaio a ottenere quel rafforzamento in avanti di cui parlate. Stiamo a vedere, ne ho appena parlato con Furlani, è lui che si occupa di questi temi. Ma certamente stiamo molto attenti a creare un Milan forte: ricordo a tutti che abbiamo appena vinto una Supercoppa per la quale nessuno ci dava favoriti. La forza ce l'abbiamo già: ma vogliamo esserlo anche in campionato". Parole che hanno frenato gli entusiasmi dei sostenitori rossoneri per i quali anche oggi, tramite Zlatan Ibrahimovic, è stata riservata una risposta poco soddisfacente anche se più speranzosa di quella di ieri del presidente: "Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo noi e l'allenatore. Gimenez? Gimenez ha grande talento e potenziale. Tutti sanno che è forte. Se serve un centrocampista? Abbiamo grandi centrocampisti, siamo forti. Poi vediamo se si crea qualcosa e cosa riusciamo a fare". Da una parte Conceicao chiede rinforzi, dall'altra la dirigenza frena gli entusiasmi: chi avrà ragione?

