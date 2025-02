Conceiçao ha rivelato la sua idea post Milan-Roma. E può metterle in pratica solo... da ieri

Il mercato ha dato al Milan nuova linfa, sia dal punto di vista ambientale che, almeno per ciò che si è visto ieri, anche sul campo. I rossoneri, infatti, hanno battuto la Roma per 3-1 nei quarti di finale in gara secca di Coppa Italia grazie certamente alla doppietta dell'ex Abraham su doppio assist di Theo, ma anche e soprattutto grazie all'assist di Santi Gimenez per il gol di Joao Felix. Buon inizio.

Più competitivi

Il tutto ha reso ovviamente contento Sergio Conceicao, il quale, nel post gara, non ha lesinato di mostrarlo: "Sono molto soddisfatto e contento dei tifosi: di mercoledì con il freddo hanno fatto un tifo appassionante, mi lascia molto contento. Sono veramente importanti per la squadra che sente questo: li ringrazio. Abbiamo lavorato sul mercato, non è stato facile arrivare ai giocatori che volevamo: la dirigenza ha fatto uno sforzo e sono contento. Siamo più competitivi e questo mi lascia felice".

L'idea

L'idea di Conceicao è quella di iniziare a plasmare in queste settimane un Milan nettamente più simile a sé stesso, sfruttando i nuovi acquisti: "Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta e aggressiva, non permettendo agli avversari di arrivare vicino alla nostra porta. Con questi giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, per giocare con i due davanti, per esempio... Fare gol e non prenderli".

