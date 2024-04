Concentrati per il Sassuolo, ma forze per la Roma: domani ampio turnover per Pioli?

La sconfitta contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League ha complicato tantissimo la situazione in casa Milan; al ritorno all'Olimpico, ovviamente, bisognerà cercare in tutti i modi di ribaltare il risultato e la qualificazione, magari togliendo qualche energia mentale e fisica alla partita contro il Sassuolo di domani alle 15:00 a Reggio Emilia.

Con ogni probabilità, dunque, il turnover di Pioli contro la squadra di Ballardini sarà ampio, in modo da avere tutti a disposizione riposati e freschi per il match di giovedì a Roma. Potrebbero riposare Leao, Pulisic e Giroud in attacco, Reijnders e Loftus-Cheek a centrocampo, Gabbia e Calabria in difesa, con gli unici titolarissimi in campo che potrebbero essere Theo Hernandez (per mancanza di alternative), Maignan e Tomori, squalificato giovedì scorso.Davanti a Maignan, giocheranno Florenzi al posto di Calabria, Kjaer e Tomori coppia centrale e Theo Hernandez da terzino sinistro; occhio alla possibilità per Terracciano, che giocherebbe, nel caso, a destra con Florenzi spostato a sinistra. A centrocampo spazio alla coppia Musah-Adli con Bennacer che potrebbe essere avanzato sulla trequarti, da completare con le titolarità di Okafor e Chukwueze alle spalle di Jovic.