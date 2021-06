Conferme e pochi cambiamenti, il Milan ha le idee chiare: al via della stagione sarà la squadra più collaudata

La forza - si spera! - della continuità. Il Milan inizierà la stagione 2021-22 con un piccolo vantaggio rispetto alle rivali, alle prese con rivoluzioni, ridimensionamenti e cambiamenti. Stesso allenatore, stesso progetto, idee chiare: come sottolinea il quotidiano Tuttosport, quella rossonera sarà la squadra più collaudata, insieme all’Atalanta del confermato Gian Piero Gasperini.

PROGRAMMAZIONE - La solidità della panchina di Pioli non è mai stata in dubbio. E questo ha dato ulteriore autorevolezza al tecnico. Anche il progetto è rimasto lo stesso: tanti giovani e una serie di veterani per bilanciare la dose di esperienza all’interno dello spogliatoio. Insomma, in via Aldo Rossi come a Milanello le idee sono chiarissime. E c’è grande unità d’intenti, fattore che aiuta ulteriormente la crescita di club e squadra.

MATURITÀ - E che dire del mercato. In questa prima settimana il Milan ha dimostrato di voler badare al sodo. Emblematico il caso Donnarumma: stufi delle pressioni e dei tentennamenti di Gigio, i vertici rossoneri sono passati al contrattacco ingaggiando il francese Maignan. Il Diavolo, dunque, guarda con ottimismo alla stagione che verrà, con maggiore consapevolezza e determinazione. Ci sono tutti i presupposti per far bene.