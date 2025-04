Conquistarsi il Milan la sua missione, zittire gli haters il suo obiettivo: Abraham tra gol e assist sogna un futuro ancora rossonero

Nella netta e bella vittoria del Milan contro l'Udinese, c'è anche lo zampino di Tammy Abraham. Subentrato nella ripresa al posto di un ottimo Jovic, l'inglese è stato subito protagonista di un assist utile a mandare in porta Theo Hernandez. Nei minuti finali, anche un gol annullato per evidente fuorigioco dopo il tiro-cross di Pulisic. Ma non è finita qui: Abraham sta lottando con forte impegno per conquistarsi la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Il focus sul magic moment del centravanti inglese del Milan.

Abraham, quanta voglia di Milan!

E' evidente come il numero 90 rossonero si stia distinguendo per impegno e ottimo rendimento nelle ultime settimane. Oltre al gol messo a segno in Coppa contro l'Inter, nelle ultime tre partite di campionato, Abraham ha messo a referto un gol (vs Fiorentina) e un assist (vs Udinese). Un magic moment che gli ha permesso di scavalcare nelle gerarchie un Gimenez in difficoltà, seza però fare i conti col il ritorno alla riscossa di Luka Jovic, ieri bene contro l'Udinese.

Futuro ancora in rossonero?

Il super rendimento dell'ex Roma è stato favorito dalla fiducia di Conceiçao che dopo la sosta lo ha schierato in tutte e tre le gare in calendario. Dal Napoli alla Fiorentina passando per l'Inter: Abraham lo ha ripagato con due reti mostrando una ritrovata cattiveria sotto porta. Proprio quest'ultimo fattore potrebbe spingere il club rossonero ad acquistare dalla Roma il 27enne, arrivato in prestito lo scorso agosto. Scontato però sottolineare che le incognite sono tante. Molto dipenderà dal nuovo ds (e a catena dall'allenatore che verrà scelto) e dalle volontà dei giallorossi a cui è legato da un contratto fino al 2027. L'assist potrebbe arrivare da Alexis Saelemaekers che ha già manifestato l'intenzione di restare nella Capitale. Per cedere il belga il Milan chiede una cifra di circa 25 milioni di euro. Valore che potrebbe raggiungere presto anche Abraham se dovesse continuare a segnare fino al termine della stagione. In questo modo sarebbe tutto apparecchiato per uno scambio alla pari, con i rossoneri che completerebbero così la coppia offensiva con Gimenez senza sborsare un euro.