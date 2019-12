Conti-nuità nei minuti ma non ancora nelle prestazioni, Andrea è lo specchio di questo Milan

Complici gli infortuni le stagioni di Andrea Conti al Milan non possono di certo essere definite positive. Quando sembrava pronto a giocare e dimostrare il suo valore ha sempre dovuto fare i conti con la sfortuna e con gli infortuni, ritardando sempre di più la grande chance, con Calabria titolare fisso sulla fascia destra. Stefano Pioli ha però invertito le gerarchie sul lato destra della difesa, promuovendo Andrea titolare da diverse partite ed ottenendo sempre buone prestazioni da lui. Si sta finalmente intravedendo il laterale che all'Atalanta aveva fatto faville. Proprio con l'Atalanta però, lui come tutta la squadra è crollato, difendendo male e risultando spesso confuso. Emblematico come venisse saltato facilmente ogni volta da Gomez, giocatore che dovrebbe conoscere benissimo. Conti sta trovando quindi minutaggio e fiducia, ma come a tutto il Milan, manca ancora continuità di rendimento.