Corsa Champions ed euroderby: Milan e Inter si giocano il loro futuro

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera e in quella nerazzurra, in questo momento c'è una parola che viene ripetuta più spesso delle altre, vale a dire Champions League. Da una parte c'è il doppio derby in semifinale, dall'altra la corsa verso la qualificazione alla competizione europea per club più importante del prossimo anno.

CORSA CHAMPIONS - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, Milan e Inter si giocano il loro futuro nelle prossime settimane: non è un mistero che arrivare tra le prime quattro sia un traguardo troppo importante perchè porta parecchi milioni nelle casse dei club, soldi fondamentali per fare un certo tipo di mercato estivo e aumentare la competitività delle rose. La corsa Champions non è però semplice perchè ci sono tante squadre in lotta: il Napoli è già sicuro di un posto, per gli altri tre ci sono Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Atalanta.

VERSO ISTANBUL - Rossoneri e nerazzurri hanno anche un altro modo per qualificarsi alla Champions League 2023-2024, cioè vincere l'edizione di quest'anno. Ma anche in questo caso la strada è tutt'altro che semplice: è vero che una delle due andrà sicuramente in finale, ma a Istanbul arriverà anche una tra Manchester City e Real Madrid, che fin dall'inizio, per motivi diversi, sono sempre state viste come le grandi favorite per la vittoria finale.