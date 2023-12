CorSera - C'è Leao: test ok a Milanello. Pioli e il Milan con le spalle al muro

vedi letture

Una buona notizia per il Milan c'è: mercoledì sera, a Newcastle in Champions League, Rafael Leao sarà tra i convocati. Un recupero fondamentale per la squadra e per Stefano Pioli. I rossoneri rischiano di salutare definitivamente ogni tipo di Europa dopo la trasferta inglese, il tecnico di Parma è seduto su una panchina sempre più traballante.

Test ok!

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, ieri a Milanello era in programma un vero e proprio test per verificare le condizioni fisiche di Rafael Leao. Al centro sportivo rossonero è stata organizzata una partitella di circa 40 minuti solo per il numero 10 che ha così potuto riprendere confidenza con il campo e con un minutaggio di gioco abbastanza continuo. Leao infatti ha disputato tutta la partitella senza intoppi e, stando a quanto riporta il quotidiano generalista, ha confidato ad alcuni amici di sentirsi bene e pronto per giocare. Già, giocare: questo sarà il dubbio di Pioli fino alle 21 di dopodomani. Leao verrà subito riproposto da titolare o il tecnico gli farà fare prima un giro in panchina? La differenza per il Milan, è enorme. Così come l'impatto che questa decisione avrà sull'esito e lo svolgimento della partita: è già stato appurato come il Milan con Leao sia una cosa e il Milan senza Leao sia decisamente un'altra. A dirimere ulteriormente il dibattito ci penseranno gli ultimi due allenamenti: oggi e domani. Da un lato la gara è cruciale e Leao va fatto giocare, dall'altro si vogliono evitare forzature.

Spalle al muro

D'altronde, si sa, la gara di domani è da dentro o fuori per il Diavolo. Anzi forse anche qualcosa in più. Analizzando i progetti eruopei del Milan, è chiaro che i rossoneri devono vincere se vogliono continuare in Europa in questa stagione: con la vittoria questa cosa sarebbe assicurata, anche se non sarebbe certa la partecipazione agli ottavi di Champions. Quello dipenderà dal risultato di Borussia Dortmund-Psg: i tedeschi, già qualificati, dovranno battere i francesi. Con la sola vittoria rossonera, per il Milan ci sarà l'Europa League. Con la sconfitta, oltre all'onta dell'eliminazione, un grave danno economico. Il risultato della partita di mercoledì potrebbe influire moltissimo anche sulla posizione di Pioli. Da dopo il 7 ottobre i rossoneri procedono a singhiozzo colpiti da una miriade di infortuni, incapaci di trovare continuità e confusi in campo in molte occasioni, ultima quella di Bergamo. Pioli è in discussione anche se il club gli rinnova la fiducia e il mercato di eventuali nuovi allenatori è abbastanza povero: chiaro però che un'uscita a dicembre dall'Europa e, contestualmente, nove punti di distacco dalla prima piazza in campionato, sarebbero aspetti su cui difficilmente si potrebbe ancora sorvolare.