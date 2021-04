CorSera - Corsa Champions, il Milan si inguaia: sbaglia anche Pioli, ora lo scenario è preoccupante

Adesso la strada si fa in salita, perché arriveranno le sfide davvero complicate (Lazio, Atalanta, Juventus). Ora davvero non si può più sbagliare. La sconfitta col Sassuolo ha minato le ultime certezze del Milan, che, dopo aver perso il primo posto, rischia di dover lasciare anche il secondo.

MEA CULPA - "Il Milan si inguaia", scrive giustamente il Corriere della Sera. Perché sono stati Pioli e la squadra a buttare via la gara con il Sassuolo, che per un’ora aveva fatto il minimo, creando pochi grattacapi a Donnarumma. I rossoneri - sottolinea il quotidiano - dovranno fare un profondo esame di coscienza: partite così, condotte fino a un pugno di minuti dalla fine, non si possono perdere. Non a sei giornate dalla fine del campionato e con il posto Champions ancora in bilico.

A RISCHIO - Forse il Milan pensava di aver fatto il grosso del lavoro battendo il Genoa. Ebbene, non così: ora bisogna rimettersi a pedalare. E dovrà ritrovare il bandolo anche Pioli, che non ha convinto nella gestione dei cambi. Lo scenario è preoccupante: se l’Atalanta oggi passa a Roma scavalca proprio i rossoneri; ma soprattutto se il Napoli piega la Lazio si porta a soli tre punti di distanza. Insomma, la corsa Champions si fa sempre più complicata.