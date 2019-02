CorSera - Euforia Milan, questa è la strada giusta: ora l’obiettivo è provare a vincere la Coppa Italia

Dal campionato alla Coppa Italia: il Milan passa da un obiettivo all’altro nel giro di pochi giorni. Come evidenzia il Corriere della Sera, la striscia di tre vittorie consecutive in Serie A, l’avvicinamento al terzo posto, l’entusiasmo contagioso delle “sparatorie” di Piatek e la proposta di un gioco fluido e piacevole hanno generato un clima di euforia dalle parti di Milanello.

OCCHIO ALLA LAZIO - Sul pianeta Gattuso, dopo un girone d’andata costellato di turbolenze, regna la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta. Ora l’obiettivo è provare a vincere quel trofeo - la Coppa Italia, appunto - che in bacheca manca dal 2003. Il Milan sta bene e affronta un avversario rimaneggiato, ma Rino non si fida e mette in guardia i suoi: “Sicuramente stiamo attraversando un buon momento, però giochiamo contro una squadra che è diventata una realtà del calcio italiano. Sappiamo che sarà una partita difficile da affrontare”.

PIATEK TITOLARE - Per l’occasione riposeranno Rodríguez e Calhanoglu - nelle prossime ore papà - ma non il vice capocannoniere del campionato Piatek, uno che secondo il presidente del Genoa, Enrico Preziosi - che lo ha scoperto, valorizzato e rivenduto - “segnerà alla fine dell’anno stagione più di 35 gol”. Siamo nella fase cruciale della stagione e i musi lunghi di chi sta giocando poco (Cutrone su tutti) sono evidenti. L’importante, però, è che la squadra non tradisca la fiducia di Gattuso.