CorSera - Fonseca passa ai fatti: oggi titolari Jimenez e Liberali

Paulo Fonseca non scherzava. Dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, il tecnico portoghese si è sfogato all'indirizzo della squadra incapace di sostenere un atteggiamento all'altezza della situazione. L'allenatore aveva avvertito dicendo che sarebbe stato pronto a mettere in campo i ragazzi di Milan Futuro se fosse stato necessario. E questa sera, contro il Genoa, sarà esattamente così...

Gli esclusi

Questa mattina il Corriere della Sera ripercorre le tappe di questa settimana. Prima la vittoria in Europa, fondamentale, poi l'immediato sfogo a cui ieri - in conferenza stampa - Fonseca ha cercato di dare una spiegazione. Il tecnico ha sottolineato come le sue parole fossero indirizzate soprattutto nei confronti di un atteggiamento non consono alla situazione. I giocatori nell'occhio del ciclone non sono stati nominati direttamente ma sembra chiaro a tutti chi sono stati i destinatari dei messaggi del portoghese che poi ha ribadito come dopo la gara di Champions ha auto modo di parlare a quattrocchi con alcuni singoli. Le esclusioni del primo minuto che ci saranno questa sera, parlano chiaro: oggi dovrebbero partire dalla panchina sia Theo Hernandez che il capitano Davide Calabria. Con loro, escluso nuovamente anche Tomori che ha ormai ufficialmente perso il posto da titolare.

Verso il Futuro

Fonseca passa dalle parole ai fatti, come evidenzia il CorSera questa mattina, e decide di mandare in campo dall'inizio un paio di ragazzi di Milan Futuro. Al posto di Theo Hernandez ci sarà il giovane terzino spagnolo, acquistato anche lui dal Real Madrid, Alex Jimenez: a inizio stagione era stato indicato da Ibrahimovic come il vice Theo rossonero ma a oggi non ha ancora giocato un minuto con la prima squadra in stagione, mentre in Serie C sta facendo oggettivamente la differenza in ogni partita che gioca. Poco più avanti, complici le pesanti assenze di Pulisic, Loftus-Cheek e Musha, la scelta dell'allenatore rossonero ricadrà su Mattia Liberali che in estate era stato protagonista di una grandissima pre stagione e oggi da classe 2007 sarà titolare in una partita di campionato cruciale in cui il club festeggerà i 125 anni del club...