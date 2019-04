CorSera - Gattuso, il Milan e il silenzio di Leo e Maldini: Rino si è sempre sentito poco sostenuto

Il Milan ha preso una decisione: Gattuso resta ma solo fino al termine della stagione. Poi si ripartirà con un nuovo allenatore. Anche Rino sembra aver già fatto la sua scelta sul futuro che sarà, come detto, lontano da Milanello. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, le dichiarazioni autoflagellanti del tecnico non nascono per caso, ma sono il frutto di un disagio che cova da tempo.

DISTACCO - Durante la stagione, nel silenzio assordante di dirigenza e proprietà, l’allenatore si è sentito poco sostenuto. Anche quando le cose andavano bene, Gattuso ha sempre vissuto Leonardo e Maldini come distaccati. E quando sono andate male, a mostrare la faccia c’era (e c’è) solo lui. Insomma, lo strappo è impossibile da ricucire. Le parti, in un clima comunque cordiale, hanno deciso di proseguire insieme, ma il rapporto ha una scadenza ben precisa.

CHAMPIONS - Ora sarebbe il caso che Leonardo e soprattutto Elliott dicessero qualcosa sul progetto del Milan, osserva il CorSera. Il rischio di rimanere fuori dalla Champions anche il prossimo anno c’è tutto. In quel caso, che si fa? Il club rossonero sta per arrivare a un bivio. Prima, però, ci sono ancora quattro curve da affrontare. Insieme a Gattuso.