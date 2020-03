CorSera - Gazidis in prima linea: ha la fiducia di Elliott, ora il Milan è davvero (tutto) nelle sue mani

Licenziato Boban (dopo la lettera consegnatagli dal club, oggi potrebbe arrivare il comunicato ufficiale) e depotenziato Maldini, resta un solo uomo al comando del Milan: Ivan Gazidis. Non a caso, ieri l’amministratore delegato rossonero si è presentato da solo a Milanello. Unico dirigente, nessuno dell’area tecnica. C’era solo l’amministratore delegato, l’uomo forte di Elliott.

FIDUCIA E COMANDO - Come riporta il Corriere della Sera, questa è la prova che ora il Milan è davvero nelle sue mani. Così come gli ha chiesto la proprietà, che nei giorni scorsi è stata chiarissima: la famiglia Singer ha la massima fiducia nei confronti di Gazidis, ma serve un salto, un passo in avanti nella gestione complessiva del club. Insomma, bisogna alzare l’asticella e l’a.d. deve dare un segnale forte.

PRIMA LINEA - Né Maldini né tantomeno Boban: ora in prima linea c’è Gazidis, che ieri ha avuto un colloquio con Stefano Pioli. L’allenatore emiliano sta continuando a svolgere il suo lavoro con grande professionalità, ma non è un mistero che il manager sudafricano stia pensando a un nuovo tecnico per la prossima stagione.