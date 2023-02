CorSera - Giroud tra campo e rinnovo: firma vicina, domani guiderà il Milan contro il Tottenham

Grazie ad un gol di Olivier Giroud, venerdì sera a San Siro il Milan è tornato finalmente a vincere contro il Torino. I rossoneri hanno fatto così un primo passo fuori dalla crisi e arrivano al match di Champions League di domani contro il Tottenham con un po' di entusiasmo in più. A guidare l'attacco milanista ci sarà ancora il centravanti francese, uno dei grandi leader del Diavolo di Stefano Pioli.

PRONTO IL RINNOVO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Giroud sta vivendo una seconda giovinezza al Milan: nonostante i 36 anni e dopo un faticoso Mondiale da protagonista, il numero 9 rossonero ha giocato finora 28 partite su 30 in questa stagione. Il francese non ha intenzione di fermarsi, anzi è pronto a firmare a breve anche il rinnovo di contratto per un altro anno: la trattativa prosegue, c'è ancora un piccola distanza tra domanda (3,7 milioni di euro) e offerta, ma la quadra verrà presto trovata grazie all'inserimento di qualche bonus.

IMPRESCINDIBILE - Olivier, l'uomo che segna i gol pesanti, è ormai diventato un elemento fondamentale e imprescindibile del Milan di Pioli che non riesce mai a fare a meno di lui. Nonostante sia tornato dal Mondiale stanco e abbacchiato per la sconfitta in finale contro l'Argentina, il francese le sta giocando tutte e anche domani sera contro il Tottenham il Diavolo si affiderà nuovamente a lui e ai suoi gol.