CorSera - Higuain, nostalgia Sarri: il Pipita non si aspettava le parole di Leonardo. Ma il Milan fa muro

Il caso Higuain agita la Milano rossonera. Come riporta il Corriere della Sera, il Pipita non ha nascosto agli amici più stretti il proprio risentimento per le parole di Leonardo, il quale lo ha esortato pubblicamente a “pedalare” e ad assumersi le proprie responsabilità. Concetto che il dirigente rossonero aveva già espresso allo stesso calciatore in un faccia a faccia a Milanello.

DESTABILIZZATO - I vertici di via Aldo Rossi hanno provato a spronare l’argentino, invitandolo a non lasciarsi distrarre dalle lusinghe del Chelsea. Tutti uniti fino a giugno, dunque, per poi tirare (insieme ovviamente) le somme. Ma Gonzalo, per carattere, ha più bisogno di sentirsi coccolato invece che pungolato. È ovvio che la corte del maestro Sarri lo abbia destabilizzato. Tuttavia, è anche consapevole delle politiche societarie dei Blues, poco inclini a investire su giocatori che hanno superato i trent’anni. Senza contare che per completare il trasferimento a Londra anche la Juve dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

NERVOSISMO - Il Milan, dal canto suo, fa muro. I rossoneri non hanno interesse a privarsi del loro calciatore più rappresentativo senza avere la possibilità - con le mani legate dal Fair Play Finanziario - si poter reperir sul mercato un sostituto all’altezza. La situazione, dunque, è piuttosto ingarbugliata. Il Pipita è nervoso, ma ora dovrà concentrarsi sule prossime due sfide di Coppa contro Samp e Juve. Poi si vedrà.