CorSera - I simboli perfetti della filosofia di Elliott: Tonali e Leao stanno trascinando il Milan verso il sogno scudetto

Sandro Tonali e Rafael Leao non sono solo coloro che di fatto hanno deciso l'ultima vittoria rossonero in casa del Verona, ma anche i simboli più autentici di questo Milan che è sempre più vicino a raggiungere il sogno scudetto: in questo momento decisivo della stagione, i due sono infatti i grandi trascinatori del Diavolo. Il centrocampista italiano e l'attaccante portoghese, inoltre, secondo il Corriere della Sera, sono anche i testimonial perfetti della filosofia di Elliott che ha riportato il Milan a competere per obiettivi importanti.

CRESCITA IMPRESSIONANTE - La crescita di Tonali nell'ultimo anno è stata impressionante: dopo una stagione con qualche difficoltà, l'ex Brescia si è presentato l'estate scorsa a Milanello con un'altra mentalità e fin dal primo giorno di ritiro ha fatto capire di essere un giocatore diverso rispetto a quello che aveva faticato nel suo primo anno al Milan. Nella testa di Sandro è scattato qualcosa dopo essere diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero e ora rappresenta il presente e il futuro non solo del Diavolo, ma anche della Nazionale italiana.

SALTO DI QUALITÀ - Anche Leao ha avuto una maturazione incredibile dall'estate scorsa a oggi: l'ex Lille si è presentato in ritiro con una testa diversa e così ha fatto finalmente quel salto di qualità che in molti attendevano ormai da un paio di stagioni. Nelle prossime settimane, i dirigenti di via Aldo Rossi sperano di blindarlo con un nuovo contratto fino al 2026 o 2027 e con un importante aumento di ingaggio (al momento guadagna 1,5 milioni di euro), anche perchè all'estero gli estimatori non mancano e da tempo sono in pressing sul suo agente Jorge Mendes (in particolare il PSG).