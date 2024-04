Tuttosport - Il piano del Milan: le cessioni di CDK e Saelemaekers per arrivare a Zirkzee

Non è ormai più un mistero che il Milan ha messo Joshua Zirkzee in cima alla lista delle preferenze per il grande colpo in attacco: il giocatore del Bologna, che è esploso in questa stagione sotto la guida di Thiago Motta (anche lui è nel mirino dei rossoneri che a breve dovranno scegliere il sostituto di Stefano Pioli), piace per età, qualità fisiche e tecniche e conoscenza del calcio italiano.

PROFILO IDEALE - Come riferisce stamattina, Zirkzee viene considerato il profilo ideale in via Aldo Rossi per iniziare un nuovo ciclo. Arrivare a lui non sarà facile soprattutto per la grande concorrenza che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Il Milan è però pronto ed è consapevole che dovrà fare un investimento importante in attacco e quindi farà di tutto per provare ad acquistare Zirkzee che viene valutato almeno 40 milioni di euro.

DOPPIA CESSIONE - Il piano del club rossonero è piuttosto semplice: buona parte di questi soldi arriveranno dalle cessioni di Charles De Ketelaere e di Alexis Saelemaekers rispettivamente all'Atalanta e al Bologna. Entrambi sono in prestito con diritto di riscatto e la sensazione è che la volontà sia dei bergamaschi che degli emiliani sia di esercitare l'opzione d'acquisto. Per CDK servono 23 milioni di euro, mentre il costo del riscatto di Saelemaerkers si aggira intorno ai 12 milioni.