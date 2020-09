CorSera - Ibra-Calhaglu, il Milan riparte da dove aveva lasciato: a Dublino gol e certezze

Un pizzico di apprensione, qualche minuto per adattarsi e poi... Ibrahimovic. E la partita si stappa. I rossoneri, trascinati dallo svedese, superano gli irlandesi dello Shamrock Rovers e passano il turno senza troppi affanni, grazie anche alle manone di Gigio Donnarumma. Insomma, altra stagione, stesso Milan: vincente. E poco importa se l’avversario non era dei più forti: la squadra di Pioli ha fatto quello che doveva fare, vincendo da big.

BUONA LA PRIMA - Apre Ibrahimovic, Calhanoglu sigilla il risultato: come riporta il Corriere della Sera, il Milan - sempre aggrappato a super Zlatan, leader indiscusso del gruppo - riparte da dove aveva lasciato, a dimostrazione che gli ingranaggi non si sono inceppati. Pioli può iniziare a prendere nota dei molti aspetti che funzionano e di ciò che va migliorato (come la condizione atletica, ma è normale).

TOUR DE FORCE - Superato l’ostacolo Shamrock, i rossoneri dovranno ora incontrare il Bodo/Glimt: altra gara secca, da dentro o fuori, con la differenza a che stavolta si giocherà a San Siro (ma senza pubblico). Il Milan è atteso da tre partite in sette giorni: lunedì la prima di campionato contro il Bologna, domenica la trasferta di Crotone; in mezzo, come detto, il secondo match europeo. Per Ibra e compagni è subito tour de force.