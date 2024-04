CDK saluterà il Milan: l'Atalanta lo riscatterà, c'è la conferma di Percassi. Ecco quanto incasserà il Diavolo

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, confermano quanto si dice ormai da diverso tempo: il club bergamasco riscatterà Charles De Ketelaere al termine di questa stagione. "Gli suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene" le parole del dirigente nerazzurro che non lasciano spazio a troppi fraintendimenti sul futuro del belga.

LA RINASCITA A BERGAMO - Dopo una stagione molto deludente e ben al di sotto delle aspettative al Milan, De Ketelaere è passato la scorsa estare in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta dove si è ritrovato sotto la guida di Gian Piero Gasperini. A dirlo sono prima di tutto i suoi numeri stagionali: 11 gol in 40 partite quest'anno contro le zero reti in 40 partite l'anno scorso con la maglia del Diavolo. I motivi di questa rinascita? Senza dubbio le minori pressioni rispetto a Milano , una posizione in campo più vicino alla porta e infine il lavoro di Gasperini sulla testa di Charles per ridargli autostima e convinzione.

LA VOLONTÀ DI CHARLES - Qualche settimana fa, intervistato in merito alla sua possibile permanenza all'Atalanta, De Ketelaere aveva dimostrato di avere le idee molto chiare sul suo futuro: "All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più. Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa".

QUANTO INCASSA IL MILAN? - Il riscatto è quindi già scritto, ma quanto incasserà il Milan dalla cessione a titolo definitivo del belga all'Atalanta? Dopo i tre milioni di euro per il prestito oneroso, il club bergamasco dovrà versare altri 23 milioni (più circa due di bonus) nelle casse della società di via Aldo Rossi, la quale manterrà una percentuale del 10% su un futura rivendita. Dopo appena due stagioni, di cui una via in prestito, l'avventura in rossonero di De Ketelaere si concluderà, sicuramente con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza comune che probabilmente è la cosa migliore per tutti.