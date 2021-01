CorSera - Ibra e Lukaku, si va verso un solo turno di squalifica. Ma la Procura potrebbe aprire un’inchiesta

Nelle ultime ore, l'argomento principale sui media e sui social è la lite che si è scatenata martedì sera a San Siro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia. Lo svedese, nella giornata di ieri, è apparso tranquillo a chi lo ha visto a Milanello, ma ha comunque voluto allontanare le accuse di razzismo nei suoi confronti: "Nel mondo di Zlatan non esiste il razzismo" ha scritto l'attaccante milanista sui social.

UN TURNO DI STOP - Ibrahimovic (così come ovviamente Lukaku, il Milan e l'Inter) è ora in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo che arriveranno domani. Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, dalle indiscrezioni che circolano, il referto dell'arbitro Valeri non è stato duro e quindi non dovrebbero arrivare decisioni clamorose nei confronti dei due giocatori: si va verso un semplice turno di stop per entrambi (Ibra per l'espulsione, Lukaku perchè era diffidato ed è stato ammonito). Squalifiche che verranno scontate ovviamente in Coppa Italia.

LA PROCURA FEDERALE - Non è escluso, però, secondo il CorSera, che poi la Procura federale decida di aprire un'inchiesta sulla base dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva che punisce i comportamenti discriminatori. Se così fosse, allora potrebbe chiedere di acquisire elementi audio e video della rissa. Per ora non c'è nulla di certo, l'unica cosa sicura è che tutti vogliono dimenticare in fretta quello che è accaduto martedì sera nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.