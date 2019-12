CorSera - Il Milan cerca conferme: Pioli insegue il terzo successo di fila sotto gli occhi dei grandissimi

Un altro test, un’altra sfida da non sbagliare. Come riporta il Corriere della Sera, se finora sulla via Emilia - fra Parma e Bologna - il Milan ha ritrovato vittorie e se stesso, nella gara di oggi con il Sassuolo è chiamato a confermarsi. "Non siamo ancora usciti dal tunnel, ma almeno vediamo la luce", ha dichiarato Pioli alla vigilia del match, mettendo in guardia (e spronando) i suoi.

CONTINUITA’ - La ricetta del tecnico rossonero è semplice: insistere sui giocatori di maggior qualità (come Bonaventura), mettere Piatek nelle migliori condizioni per tornare a essere prolifico e non derogare dalla formazione che si è procurata sei punti nelle ultime due uscite. Insomma, continuità anche nelle scelte, per provare a uscire definitivamente da questo tunnel. È questa, dunque, la linea di Pioli, un allenatore che si fa ben volere dal gruppo.

STORIA - Questo pomeriggio, sul terreno di gioco di San Siro, sfileranno i grandi mister del passato (da Sacchi a Capello) e i campioni che hanno contribuito a sollevare i 48 trofei che campeggiano nella bacheca rossonera. Gli uomini che hanno fatto la storia del Milan metteranno - si spera - pressione a Piatek e ai suoi fratelli nella partita con il Sassuolo. Un altro test, un’altra sfida da non sbagliare.