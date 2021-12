CorSera - Il Milan rinasce a Empoli ed è solo al secondo posto: una risposta forte dopo molte difficoltà

Non c’era modo migliore per chiudere un 2021 decisamente positivo. È mancata la ciciliegina, ovvero la vittoria dello Scudetto, ma l’annata del Milan è stata da applausi. Per il titolo c’è ancora tempo, Pioli potrà riprovarci nel 2022. Intanto si tiene stretto questo secondo posto in solitaria a meno quattro dall’Inter capolista.

Kessie protagonista

Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan rinasce al giro di boa della stagione, rifilando quattro gol a domicilio al temibilissimo Empoli di Andreazzoli. Una bella risposta ai cugini interisti e alle avvisaglie di crisi. La mossa di Pioli (Kessie trequartista al posto dello sbiadito Diaz degli ultimi tempi) si rivela giusta e vincente. L’ivoriano, infatti, è il grande protagonista della serata del Castellani con una doppietta.

L’obiettivo di Pioli

Dal Milan, come detto, è arrivata una risposta forte dopo molte difficoltà. Il gioco non è scintillante come nella prima parte di campionato, ma contro l’Empoli contava di più, molto di più, il risultato. Ora l’obiettivo è recuperare le energie è svuotare l’infermeria, altrimenti sarà dura dare la caccia all’Inter.