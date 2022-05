CorSera - Il Milan vola con Leao e Theo: ora basta solo un punto contro il Sassuolo per il sogno scudetto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora un punto e poi il Milan potrà festeggiare uno scudetto che sarebbe tanto meritato quanto inaspettato visto che ad inizio stagione le favorite erano certamente altre squadre. Ieri sera a San Siro, i rossoneri hanno superato il penultimo ostacolo, vale a dire l'Atalanta di Gasperini, battuto 2-0 grazie ai gol di Leao e Theo Hernandez. Ora al Diavolo basta un pari nell'ultima giornata di campionato in casa del Sassuolo per laurearsi campione d'Italia.

ULTIMO OSTACOLO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che giocare a Reggio Emilia non è mai facile e non va nemmeno dimenticato che all'andata la squadra neroverde di Dionisi ha vinto in rimonta 3-1, ma questo Milan ha una consapevolezza nuova e una forza d’animo diversa, sa come gestire certi momenti e dunque ci sono tutti i presupposti per fare bene.

MILAN CONCRETO - Contro l'Atalanta, che si è presentata a San Siro bisognosa di punti per guadagnarsi un posto in Europa nella prossima stagione, il Milan è stato pratico e concreto: non ha concesso grandi occasioni, mentre davanti è stato molto cinico. I cambi di Pioli nella ripresa sono stati ancora una volta decisivi, visto che è stato Messias a lanciare in profondità Leao che ha bruciato sullo scatto Koopmeiners e ha battuto Musso. La seconda rete, invece, se l'è inventata Theo Hernandez che ha preso palla al limite dell'area rossonera e dopo essersi fatto tutto il campo da solo ha chiuso la partita con un perfetto diagonale di sinistro. Ora siamo all'ultima curva, manca un solo punto per trasformare il sogno dei tanti tifosi milanisti in realtà.